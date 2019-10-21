Король Таиланда лишил официального звания свою фаворитку за нелояльность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил свою официальную фаворитку Сининат Вонгваджирапакди ее официального звания за нелояльность и излишнюю амбициозность.

По официальному заявлению, Вонгваджирапакди проявила неуважение к королю, будучи слишком амбициозной, она «пыталась поднять себя до статуса королевы», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Титул королевского консорта был присвоен Вонгваджирапакди в июле 2019 года, она стала первым человеком за почти 100 лет, который был удостоен этого титула.

Вонгваджирапакди, ранее носила звание генерал-майора и была военным пилотом. Кроме того, при правителе она также выполняла функции телохранительницы и медсестры при тайском короле.

В мае 2019 года сообщалось, что король Таиланда заключил брак с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн.