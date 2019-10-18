Власти США заинтересовались бывшей компанией Дерипаски в Британии

Прокуратура США пытается получить доступ к документации зарегистрированной в Великобритании компании Terra Services Ltd., до прошлого года принадлежавшей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, пишет Bloomberg.

Сообщается, что документы компании были изъяты в декабре 2018 года британскими властями в рамках расследования, начатого по подозрению в отмывании денег, передает ТАСС.

Со ссылкой на документы, опубликованные британским правительством, Bloomberg сообщает, что в отношении компании в настоящий момент ведется расследование, связанное с работой бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который пытался найти «доказательства» якобы имевшего место «вмешательства» России в американские выборы 2016 года.

В документах указывается, что следствие пытается найти свидетельства «отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий». Предметом интереса прокуратуры США и помогающего ей британского Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) являются 18 физических и юридических лиц, включая Terra Services Ltd.

Сейчас компания, которая занимается недвижимостью, пытается оспорить в суде законность ордера, на основании которого 25 тыс. ее электронных документов были изъяты из хранилища, расположенного на территории Великобритании. Кроме того, Terra Services Ltd. пытается воспрепятствовать передаче этих материалов американской стороне.

В решении судьи, в прошлом году санкционировавшего обыск и изъятие документов, говорится, что они могут помочь «в идущем в США расследовании ряда правонарушений, совершенных гражданами США [экс-главой предвыборного штаба Трампа] Полом Манафортом и [его помощником] Риком Гейтсом».

Ранее британские СМИ сообщали, что американские власти намерены начать расследование в отношении зарегистрированных в Великобритании компаний, принадлежащих ряду российских предпринимателей, включая Дерипаску.

Сообщалось, что Конгресс США интересуют связи бизнесмена с российскими спецслужбами, а также Манафортом, который в течение нескольких месяцев являлся руководителем предвыборного штаба Трампа.

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

В июле 2016 года Дерипаска подтвердил, что в 2016 году беседовал с сотрудниками ФБР по делу о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские выборы.

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