Глава ФСБ рассказал о помощи США в предотвращении терактов в России

Соединенные Штаты предоставили России информацию о ряде лиц, готовивших террористические акты на территории страны, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», – цитирует ТАСС главу ФСБ.

При этом он не уточнил, когда Россия получила такую информацию от США. Бортников подчеркнул, что подобный обмен происходит не впервые.

В качестве примера Бортников привел содействие американских коллег в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Россия в свою очередь помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне, добавил глава ФСБ.

Напомним, в декабре 2017 года ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Казанском соборе, планировавшегося сторонниками запрещенной в России ИГ*.

Позже по делу о подготовке теракта в Казанском соборе был осужден один из четырех фигурантов дела Шамиль Омаргаджиев, приговоренный к 2,5 годам колонии общего режима за хранение оружия и несообщение о преступлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД