Пескова спросили об отзыве заявления России по комиссии в рамках Женевских конвенций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

«Не могу вам ничего сказать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

В пояснительной записке отмечается, что на основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта, содействие в восстановлении уважительного отношения к Женевским конвенциям.

В законопроекте отмечается, что Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, российского представителя в ее составе нет, при этом Россия уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. Также подчеркивается, что в нынешней международной обстановке «риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают».

Правительство поддержало проект данного федерального закона.