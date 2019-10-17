Редактора новгородской газеты обвинили в изнасиловании журналистки

Взгляд
17 октября, четверг  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
Перейти а раздел…

У Ближнего Востока появились новые покровители

Во время визита в Саудовскую Аравию Путин подарил королю Салману охотничьего кречетаФото: Bandar Algaloud/Courtesy of
Saudi Royal Court/Reuters
Дональда Трампа опять обвиняют в предательстве за вывод американских войск из сирийского Курдистана и начало турецкой операции. Его упрекают, что он якобы «подарил» России не только Сирию, но чуть ли не весь Ближний Восток. Но невозможно подарить то, чем не владеешь – Трамп просто сделал то, что давно пора было сделать. А Россия укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке вовсе не из-за Трампа. Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как победить страх и ненависть Америки к России

Антон Крылов, журналист
Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
Обсуждение: 115 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия своих людей не бросает

    Конфузы с исполнением российского гимна

    Анна Долгарева: Смертная казнь по наследству

      Перейти а раздел…

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Британия и ЕС пришли к новому соглашению по Brexit
              СК назвал причину гибели пассажиров SuperJet в ШереметьевоРоссия заявит США протест из-за снятых с поезда под Северодвинском дипломатовСирийские войска вышли к границе с ТурциейЗачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»
              Редактора новгородской газеты обвинили в изнасиловании журналисткиЛукашенко: Россия – это больше, чем странаАзербайджан назвал условия въезда в страну россиян с армянскими фамилиямиЛех Валенса похвалил Россию
              Грузины напали на представительство Южной Осетии в РимеПутин предложил Госдуме отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенцийГлава украинского футбола на матче с Португалией «получил в морду» в VIP-ложеДрузья рассказали об умершей в школьном туалете девочке из Новосибирска

              Главная тема


              У Ближнего Востока появились новые покровители

              российская Х-31


              Эксперт оценил возможности Украины создать новую сверхзвуковую ракету

              «курам на смех»


              Шарий объяснил, почему Зеленский боится закрыть сайт «Миротворец»

              «успешный авиаудар»


              Авиация коалиции США разбомбила собственный склад в Сирии

              Видео

              громкое дело


              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              ближний восток


              Турция вернула Сирии огромные территории

              новые условия


              «План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

              общественное мнение


              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?

              Редактора новгородской газеты обвинили в изнасиловании журналистки

              17 октября 2019, 12:02

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              В Великом Новгороде в отношении главного редактора местной газеты возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении журналистки.

              «По предварительным данным, 27 сентября подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков совершил в отношении заявительницы насильственные действия сексуального характера», говорится в сообщении на сайте регионального СК.

              Там добавили, что заявление поступило 30 сентября, СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

              Как передает «Интерфакс», ранее новгородская журналистка Алина Щеглова сообщила, что ее изнасиловал сотрудник муниципальной газеты в редакции издания, где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса.

              Напомним, в феврале в правоохранительных органах сообщили, что нанятый через специальный сервис мастер избил и изнасиловал московскую журналистку из издания «Собака».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............