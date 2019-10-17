Редактора новгородской газеты обвинили в изнасиловании журналистки

В Великом Новгороде в отношении главного редактора местной газеты возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении журналистки.

«По предварительным данным, 27 сентября подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков совершил в отношении заявительницы насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там добавили, что заявление поступило 30 сентября, СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как передает «Интерфакс», ранее новгородская журналистка Алина Щеглова сообщила, что ее изнасиловал сотрудник муниципальной газеты в редакции издания, где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса.

Напомним, в феврале в правоохранительных органах сообщили, что нанятый через специальный сервис мастер избил и изнасиловал московскую журналистку из издания «Собака».