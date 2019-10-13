Москвичей предупредили о наступлении предзимья

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13 октября, воскресенье | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 18 человек
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков
Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским
На Украине растет волна признания «крымской реальности»
Способна ли смертная казнь остановить педофилов
Как Украина поможет монополизации Европы
Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...
Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой
Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением
Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
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Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов
В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизниПодробности...
Турция начала наземное вторжение в Сирию
Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического концаПодробности...
Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге
Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родныхПодробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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