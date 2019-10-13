Москвичей предупредили о наступлении предзимья

Теплая погода в начале следующей недели в Москве сменится значительным понижением температуры, что знаменует собой начало предзимья – особого метеорологического сезона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью – около 2, осень закончилась», – передает слова Вильфанда ТАСС.

Во вторник, по его словам, ожидается еще 11-13 градусов днем, 16 октября, в среду, – 9-14 градусов. После этого начнется особый метеорологический сезон: предзимье, длящееся до середины декабря.

«У синоптиков существует особая рубрикация сезонов. Существует еще один сезон, кроме осени, который называется предзимье», – сказал Вильфанд.