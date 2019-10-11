Украинский суд отпустил под домашний арест активистов одесского антимайдана

На Украине суд отправил под домашний арест «подозреваемых в диверсионно-террористической деятельности в интересах России» на территории Одесской и Николаевской областей, пишут украинские СМИ.

Суд постановил отправить под домашний арест Руслана и Владислава Долгошеих, Николая Казанского, Николая Селятенко, Вадима Шведа и Олега Мазура, пишет «Думская.net».

По данным издания, на всех подозреваемых наденут электронные браслеты.

Главред журнала «Юность» Сергей Шаргунов в своем Facebook отметил, что, согласно его данным, всех шестерых готовят к обмену с Россией.

Напомним, Руслана и Владислава Долгошеих, Николая Казанского, Николая Селятенко, Вадима Шведа и Олега Мазура обвинили в совершении и подготовке террористических актов на территории Одесской и Николаевской областей. Его задержали 5 июля 2015 года в составе «одесского подполья».

По данным украинских СМИ, руководителем группы являлся Руслан Долгошея, который был активным участником событий на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года.

По этому делу также был осужден Константин Калашников, его в 2017 году приговорили к 13 годам заключения.