Названы самые упоминаемые политики-долгожители России

Фонд «Петербургская политика» представил рейтинг самых упоминаемых политиков-ветеранов России.

Основанием для рейтингования стала частота упоминаний в федеральных и региональных СМИ высокопоставленных и знаковых политиков, пик карьеры которых прошелся на период с 80-х годов XX века до 2012 года, говорится в сообщении на сайте фонда.

Отмечается, что в целом «в современной российской традиции не сложилось востребованности политических деятелей прошлых эпох в политической, управленческой, гуманитарной, экономической сферах».

Составители рейтинга считают, что «отчасти это является данью советской традиции, когда конец карьеры предполагал уход на пенсию или (в отдельных случаях) переход на дипломатическую службу».

Теперь же «технические возможности для трудоустройства экс-политика в сравнении с советскими временами расширились», а подчеркнутые забвенения, предполагавшие «запрет на упоминание политики в СМИ и изъятие данных о нем в энциклопедиях», уже труднопредставимы.

Однако существует ряд ограничителей, которыми выступают, например, «прерывистость исторических эпох», из-за чего «наработанные личные и деловые связи перестают быть актуальными в случае высокой ротации в элитах (например, на стыке 80-х и 90-х годов)», и «психологические проблемы, возникающие в момент заката аппаратной карьеры».

Также называются такие барьеры, как «отсутствие устойчивой традиции горизонтального передвижения между госслужбой, работой в бизнесе, образовательных учреждениях, научно-экспертной среде», «сложность отношений с новыми управленческими командами» и «преклонный возраст завершающих политическую карьеру политиков на фоне снижения мотивации присутствия в «медийном потоке».

В результате «значительная часть упоминаний политиков-«ветеранов» в СМИ связана с событиями прошлого, рефлексия относительно которых часто носит эпизодический и поверхностный характер».

Указывается и то, что по мере «смены поколений журналистов узнаваемость «ветеранов» со стороны медиа снижается, а присутствие в СМИ сводится к упоминанию юбилейных дат, редких интервью, материалам по истории конкретных регионов».

В то же время существуют исключения, позволяющие «ветеранам» «избежать медийного и политического «забвения». Это, например, «попытки самоактуализации в политической, экспертной сферах, спортивных и благотоворительных фондах и проектах (М.Горбачев, И.Иванов, отчасти Г.Бурбулис, К.Илюмжинов, М.Рахимов, деятельность в рамках «Ельцин-центра)».

Также «попытки реанимирования собственной политической кареьры (М.Касьянов, А.Руцкой)» и «концентрация на работе в бизнесе и реальном секторе экономики (М.Задорнов, Н.Пугин)».

Влияют и «статус «политических патриархов» в собственном регионе (Е.Строев, М.Шаймиев)», получение «формально высокого статуса в действующей элите благодаря прежним связям или ситуативному использованию «ветеранов» в ходе избирательных кампаний (В.Долгих, Н.Рыжков)», переход на дипломатическую службу (Д.Аяцков, А.Вешняков, Д.Завгаев, Н.Рябов) и «участие в работе «землячеств» (с учетом того, что значительная часть высших чиновников остается жить в Москве)».

На первом месте рейтинга расположился Михаил Горбачев, который был президентом СССР, генеральным секретарем ЦК КПСС и кандидатом в президенты России. Горбачев родился в 1931 году, пик его политической карьеры завершился в 1991 году. Упоминания в СМИ в 2019 – 38 тыс. 830 раз.

Второе место – Юрий Лужков, экс-мэр Москвы. Родился в 1936 году, пик его политической карьеры завершился в 2010 году. Упоминался в СМИ в 2019 году 11 тыс. 207 раз.

Следом идет Минтимер Шаймиев, бывший президент Татарстана. Шаймиев родился в 1937 году, пик карьеры завершился в 2010 году. Упоминался 7 тыс. 200 раз.

Всего в рейтинге 100 позиций. На сотом месте – Михаил Шкабардня, бывший управляющий делами Совета министров СССР. Родился в 1930 году, пик карьеры завершился в 1991 году. Упоминался в СМИ пять раз.