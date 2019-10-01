Меркель заявила о непростой ситуации в мировой экономике

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с главами международных финансовых и экономических организаций заявила, что мировая экономика находится в непростой ситуации. В качестве причин она отметила: торговый конфликт между США и Китаем и Brexit.

«Мы провели дискуссию, в ходе которой единодушно пришли к выводу, что мировая экономика находится в непростой ситуации. Везде, согласно оценке всех организаций, происходит замедление темпов роста. Мы в Германии видим это на примере наших собственных прогнозов. Это касается всех важных мировых игроков», – сказал Меркель, передает ТАСС.

Она отметила, что причиной этого стала неуверенность, которая спровоцирована торговой войной США и Китая, а также выходом Великобритании из ЕС.

«Никто не знает, будет ли он [Brexit] упорядоченным, над чем мы работаем и что я считаю по-прежнему возможным, или дело дойдет до более существенных разногласий», – добавила Меркель.

Эта встреча с главами международных финансовых и экономических организаций проходила уже в 11 раз. На ней присутствовали Дэвид Малпасс (Всемирный банк), Роберту Азеведу (ВТО), Гай Райдер (Международная организация труда), Анхель Гурриа (ОЭСР) и замдиректора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.

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