Турция выступила за совместный с Россией контроль выхода США из Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил за совместный с Россией и Ираном контроль вывода американских войск из Сирии.

Чавушоглу заявил, что США «сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе вывода войск из Сирии». Анкара хочет «координировать этот процесс вместе с Россией и Ираном», с которыми она наладила работу «рамках астанинского процесса», передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Министр добавил, что это необходимо для того, «чтобы террористические организации не заняли освободившееся место (после ухода США)».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать операцию на севере Сирии против курдских формирований сразу после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Также он призвал Вашингтон передать Турции американские базы в Сирии.