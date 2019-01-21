Иерусалимский патриарх отказался встречаться с Порошенко

Греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III отказался от встречи с президентом Украины Петром Порошенко во время визита последнего в Израиль, сославшись на недомогание, сообщил источник, близкий к украинской делегации.

«Встреча с патриархом не состоится по состоянию здоровья Феофила III», – передает его слова РИА «Новости».

Встреча должна была состояться в 15.00 (16.00 мск), предполагалось также посещение Храма гроба Господня в историческом центре Иерусалима.

Темой аудиенции, которая вписана в программу визита Порошенко в Израиль, как предполагается, должен был стать вопрос о признании «новой церкви» со стороны Иерусалимского патриархата.

Отметим, что «новую церковь» Украины не признала кроме Константинополя ни одна православная поместная церковь. Так, патриарх Сербский назвал решение Константинополя катастрофическим.