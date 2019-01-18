РУСАДА перечислило варианты развития событий после завершения работы WADA в Москве

После того как представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили свою работу в московской антидопинговой лаборатории, остались только два варианта развития событий по вопросу сохранения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Мой основной тезис: давайте дождемся обратной связи от тех людей, в чьи полномочия это входит, то есть от WADA. 22 января будет исполком WADA, на котором они примут какое-то решение. Вариантов только два – 50/50: или все хорошо и соответствие оставят, так как данные получены, или же нежелательный для нас вариант – убрать соответствие», – сказал Пахноцкая, передает РИА «Новости».

По его словам, «второй вариант может быть вызван только одной причиной – из-за того, что это не было сделано до 31 декабря. Но, наверное, если подход функциональный, то данные все же были переданы, и мы очень надеемся. Каких-то предварительных данных или проектов решения ни у кого нет и не будет».

Пахноцкая добавила, что третий вариант неактуален. «Третий вариант, а именно то, что принятие решения может быть перенесено с 22 января, озвучивался до того, как сотрудники WADA завершили свою работу в Москве. Если бы они не успели до 22-го этого сделать, то тут, разумеется, принятие решения бы отложили. Эксперты успели доработать и уехали, так что теперь ждем 22 января», – пояснила она.

9 января в Москву с новым визитом прибыли три эксперта WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории. WADA в четверг сообщило, что его эксперты успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. 22 января состоится исполком WADA, на котором должно быть принято решение о статусе РУСАДА.