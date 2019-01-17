Асад собрался в Крым

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией сообщил, что хочет посетить Крым и Севастополь, сообщил находящийся в составе делегации в Дамаске депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Во время обсуждения подписанного соглашения о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус президент Сирии Башар Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым», – передает слова Белика ТАСС.

Во вторник правительство Севастополя и администрация сирийской провинцией Тартус подписали соглашение о сотрудничестве.