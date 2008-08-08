Советник главы ДНР перечислил претендентов на пост главы республики

Врио главы ДНР Денис Пушилин, вице-премьер Александр Тимофеев, бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, бывший трибун «Русской весны» Павел Губарев, вдова Захарченко Наталья Владимировна – вот основные кандидаты, заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ДНР Александр Казаков.

«Пушилин постоянно взаимодействовал с Захарченко, Трапезников тоже. Они работали с первого дня вместе. Каждый свою стратегию выберет, я посмотрю», – сказал он.

«Такой список, на мой взгляд, наиболее репрезентативен на текущий момент. Повторю: на текущий момент, потому что не исключено появление новых людей, – сказал Казаков. – Сам Захарченко говорил, что в Донецке будут регистрировать всех желающих. И они будут, не один, не два и не три».

При этом Казаков заявил, что ему пока неизвестно, решил ли выдвинуться на выборах и Александр Тимофеев, вместе с которым он приехал в Москву. «Сам я поддержу того кандидата, кто в качестве своей главной предвыборной идеи будет декларировать преемственность по отношению к политике Александра Захарченко и реализации его замыслов и идей», – сказал Казаков.

Казаков подтвердил, что находится в Москве и собирается в субботу участвовать в поминках по Захарченко (на девятый день), которые пройдут дома у писателя Захара Прилепина. В ответ на вопрос, планирует ли он возвращаться в Донецк, ответил следующее: «Посмотрим. Я гражданин ДНР. По-прежнему являюсь советником главы Донецкой народной республики, меня никто в отставку не отправлял. В Москву я приехал по накопившимся делам».

Напомним, что глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва бомбы в ресторане «Сепар» в Донецке.

Ранее в пятницу писатель Захар Прилепин сообщил о приезде в Россию советника лидера ДНР Александра Казакова и вице-премьера ДНР Александра Тимофеева. Прилепин сообщил радио «Говорит Москва», что организовывает поминки у себя в Подмосковье.

«Завтра, 8-го числа, у меня на хуторе в Лапино будет встреча друзей Александра Владимировича Захарченко, ополченцев, военкоров. Будет Семен Пегов, военкор и поэт, Дмитрий Стешин, писатель, Деян Берич, сербский снайпер, будет Александр Казаков», – сообщил Прилепин.