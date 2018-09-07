Москва обратилась к Лондону по поводу личностей «подозреваемых» по делу Скрипалей

Россия просит Великобританию помочь в установлении личности людей, которых Лондон считает подозреваемыми в причастности к отравлению в Сергея и Юлии Скрипалей и чьи фотографии были распространены на этой неделе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что личности людей с фотографии нужно установить, чтобы понять, существуют такие граждане или нет. «Мы хотим сделать это максимально быстро и эффективно, поэтому вновь обращаемся к Великобритании [с просьбой] помочь в установлении личности этих людей», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Если Великобритания отказывается это сделать – почему, мы не понимаем, – придется идти более долгим путем», – отметила Захарова.

Она сказала, что установить личности по фото довольно сложно, этим занимаются правоохранительные органы в рамках открытого уголовного дела.

Захарова сообщила, что Россия будет ждать данных о подозреваемых в отравлении в Солсбери от Интерпола, если не получат информацию от Британии. Она уточнила, что Интерпол может предоставить официальные данные, в том числе отпечатки пальцев так называемых подозреваемых.

В то же время Захарова подчеркнула, что британская сторона отказывается предоставлять России не только данные о подозреваемых, но также отвечать на ноты, письма и запросы, направленные российской стороной.

Напомним, британская полиция утверждает, что некие Александр Петров и Руслан Боширов будто бы причастны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К такому выводу в Лондоне пришли после анализа записей с камер видеонаблюдения. Британские прокуроры объявили россиян подозреваемыми.

По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят, а интернет-пользователи нашли немало странностей в поведении мужчин, якобы причастных к отравлению в Солсбери.