ООН призвала Путина и Эрдогана предотвратить кровопролитие в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что страна может избежать кровопролитной битвы между правительственной армией и оппозицией в провинции Идлиб.

По мнению Де Мистуры, предотвратить сражение могут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Reuters.

Во вторник сообщалось, что российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что сирийский глава Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб.