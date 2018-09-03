В университет для пенсионеров под Калининградом поступило рекордное число студентов

К обучению в Университете непрерывного образования для граждан пенсионного возраста в Светлогорске Калининградской области приступило рекордное число студентов – более 300 человек.

В этом учебном году набор в университете составил около 300 человек. Всего же за семь лет в рамках этого проекта прошли обучение 600 пенсионеров Светлогорска, говорится в пресс-релизе университета, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Занятия проводятся на 16 факультетах, в том числе единственном в России янтарном факультете. Также пенсионеры обучаются живописи, хоровому пению, изучают религиоведение, искусствоведение, философию, английский и польский языки, компьютерную и правовую грамотность, краеведение, кинематографию, посещают физкультурный и медицинский факультеты. Преподавание на факультетах ведется в соответствии с утвержденными ректором учебными программами и учебными планами преподавателями организаций-партнеров. Все преподаватели работают как волонтеры в свободное от работы время со студентами. Все помещения для занятий предоставляются учреждениями социальной сферы, культуры и образования на безвозмездной основе.

Студенты могут посещать занятия неограниченное количество лет и одновременно более чем на одном факультете, если справляются с нагрузкой и расписанием.

Нововведением курса 2018-2019 года стало интернет-общение студентов со сверстниками из других стран, в перспективе – зарубежные экскурсионные поездки по обмену студентами или преподавателями.

Кроме учебных занятий по факультетам (один-два раза в неделю) для студентов организуются внеучебные занятия – экскурсии, посещение спортивных (матчи, трансляции) и культурных мероприятий (концерты, киносеансы). Так, в 2018 году студенты принимали участие в проведении чемпионата мира по футболу в качестве серебряных волонтеров.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Кроме того, Путин считает необходимым добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет. Также он предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.