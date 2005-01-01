В США рассказали о создании в России флота подлодок с гиперзвуковыми ракетами

Оснащенный сверхзвуковыми ракетами подводный флот России будет приведен в полную боевую готовность к 2024 году, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США.

Сообщается, что к указанному сроку также планируется довести количество новейших субмарин до восьми. По информации телеканала, для этих целей Россия сократила расходы на модернизацию надводного сегмента флота, передает РИА «Новости».

CNBC сообщает, что подлодки относятся к классу «Борей 2» или «Борей-А» – субмарины четвертого поколения. Каждая из них несет на борту 20 ракет «Булава» с разделяющейся головной частью, они будут способны переносить до 10-ти ядерных и гиперзвуковых блоков.

Таким образом, один «Борей 2» сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет, сообщает канал, называя это «угрозой, которую США пока не в состоянии предотвратить».

В настоящее время в составе ВМФ числятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», несущий боевое дежурство на Северном флоте, а также «Александр Невский» и «Владимир Мономах», которые несут дежурство на Тихоокеанском флоте. До 2020 года запланирован ввод в строй еще одного атомохода – подводного крейсера модернизированного проекта 955 «Борей-А» «Князь Владимир».

В конце июня на вооружение ВМФ России была принята межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава». адиус действия ракеты – 8 тыс. километров, стартовая масса – 36,8 тонны. Она может нести от шести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

«Бореи» и «Булава» стали основой морской составляющей ядерных сил России и гарантом стратегического паритета с США на ближайшие 30-40 лет.