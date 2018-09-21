СК объявил в международный розыск россиян-членов «Правого сектора»

Следственный комитет (СК) заочно арестовал и объявил в международный розыск братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, которые являются участниками запрещенной в России организации «Правый сектор*».

В действиях Мисиратовых «следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», следует из сообщения на сайте СК.

По данным следствия, в 2015-2017 годах братья занимали должности «командиров боевых структурных подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*», а также «принимали активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик» и в «публичной антироссийской акции «Правого сектора», проходившей в Херсонской области Украины, направленной на блокаду поставок продовольствия, сырья и иных товаров» на территорию Крыма и Севастополя.

СК продолжает работу «по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации «Правый сектор».

Напомним, в августе член «Правого сектора» Роман Терновский получил в России два года и три месяца колонии.

Затем СК возбудил уголовное дело против членов «Правого сектора» после публикации «приговора Центрального национального суда «Правого сектора», в котором содержался призыв убить 50 российских чиновников, имеющих отношение к защите крымских беркутовцев.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала «мочить везде» террористов украинской экстремистской организации.