Ходаковский заявил о невозможности выехать из России в ДНР

Один из претендентов на пост главы ДНР Александр Ходаковский не сможет принять участия в выборах, так как его не выпускают из России.

«Вчера ночью при возвращении домой из России на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят и что мне нужно возвращаться назад в Россию», – написал Ходаковский во «ВКонтакте».

По его словам, причин такого решения ему не назвали. Претензий к «исполнителям» он не имеет.

«Все, кто опасался моего пришествия во власть, теперь могут спать спокойно. Пока. Своим хочу сказать: прорвемся, бывало и хуже. Спасибо за проделанную работу по подготовке к выборам, ничего не бывает зря», – отметил он.

Ранее бывшего министра госбезопасности ДНР Александра Ходаковского, не скрывавшего своих властных амбиций, называли в числе основных кандидатов на пост главы ДНР.