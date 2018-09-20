Москва отреагировала на скандал с финансированием Нидерландами террористов

Голландское правительство руководствовалось порочным принципом, финансируя террористические группировки в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что в Нидерландах разгорается скандал после публикации журналистского расследования, которое вскрыло, что власти оказывали помощь террористическим группировкам, действующим на сирийской территории. Она отметила, что, по данным СМИ, так называемая нелетальная помощь террористам, включавшая поставки обмундирования, пикапов, спутниковых телефонов, была оказана на сумму в 25 млн евро, передает РИА «Новости».

При этом, заметила Захарова, когда Россия призывает Запад помочь Сирии в восстановлении гражданской инфраструктуры, денег почему-то не находится.

«При этом голландское правительство отдавало себе отчет в том, что поставляемые средства могут использоваться далеко не в мирных целях», – указала она.

В Нидерландах по данному делу ведется расследование, однако очевидно, что поддержка сирийских антиправительственных сил осуществлялась в полном нарушении норм международного права и являлась прямым вмешательством в дела суверенного государства, подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Нидерланды руководствовались порочным принципом, пренебрегая международным правом и по собственному усмотрению нарушая права человека.