Опубликована секретная директива ООН по Сирии

Российские СМИ опубликовали текст секретной директивы Организации Объединенных Наций (ООН) о работе в Сирии, положения которой подверглись жесткой критике со стороны российских властей. При этом в ООН ранее опровергали само существование этого документа.

В документе ООН, который не предназначен для публикации, указано, что только после «подлинного и всеобъемлющего» политического перехода власти в Сирии международная организация будет согласна содействовать реконструкции в арабской республике, пишет «Коммерсант».

Документ, составленный в октябре 2017 года, называется «Параметры и принципы ООН содействия Сирии» и имеет статус внутреннего документа Секретариата ООН.

По информации «Коммерсанта», автором документа стал американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, который покинул свой пост весной этого года.

В директиве говорится, что План гуманитарного реагирования (ПГР) «должен оставаться гуманитарным», а «мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами».

О существовании этого документа стало известно 20 августа. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нем на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем. Российский министр сообщил, что политический департамент Секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики.

В ООН в ответ на слова Лаврова заявили, что запрета на помощь в восстановлении Сирии якобы не существует.

Лавров называл этот документ примером «манипуляции западных стран секретариатами международных организаций».