Принято решение о вскрытии обшивки «Союза» в открытом космосе

Российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос, чтобы вскрыть микрометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию «Союза МС-09» и оценить состояние отверстия с внешней стороны корабля, сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

По словам Крикалева, космонавты намерены оценить образовавшееся в «Союзе» отверстие на наличие заусенцев, а также попробуют найти остатки герметика, которым отверстие могло быть залеплено при производстве, передает РИА «Новости».

Как опытный космонавт, Крикалев предположил, что на обследование «дыры» в «Союзе» может понадобиться порядка двух часов. Он отметил, что сложностей операции добавляет то, что бытовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, не предназначен для работы снаружи.

В то же время, по словам Крикалева, космонавты на станции были готовы к возникшим сложностям, которые он охарактеризовал как «расчетная нештатная ситуация».

«То есть то, что у нас начинается течь в станции, это нештатка, очень серьезная. Но это расчетная нештатная ситуация. И поскольку мы на нее «рассчитываем», у нас есть определенная циклограмма, что делать если это возникнет и все средства для ликвидации», – отметил Крикалев.

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов в свою очередь уточнил, что экипаж проведен проверку в ходе планового выхода в открытый космос, который назначен на 15 ноября.

Севастьянов также сообщил, что комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» по расследованию причин появления отверстия в обшивке «Союза МС-09» не нашла системных проблем в технологии изготовления корабля. Комиссия пришла к выводу, что нарушений при сборке корабля «Союз МС-09» не было.

Напомним, в понедельник стало известно, что в истории с появлением дырки в «Союзе» осталось две версии.