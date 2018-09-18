Участник спасательной операции в Таиланде подал на Маска в суд

Британский спелеолог Вернон Ансворт, участвовавший в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде, обвинил американского миллиардера Илона Маска в клевете и потребовал выплаты компенсации, свидетельствует исковое заявление, поступившее в электронную базу суда в Центральном округе Калифорнии.

В документе отмечается, что с «15 июля по 30 августа Маск использовал свой электронный почтовый ящик и аккаунт в Twitter для публикации заведомо ложных и клеветнических обвинений в адрес Ансворта, в том числе обвинения в педофилии», передает ТАСС.

Ансворт подчеркнул, что не является педофилом и потребовал проведения суда присяжных в США в связи с тем, , что его репутации был нанесен ущерб вследствие клеветнических заявлений Маска.

Из заявления следует, что британец потребовал от Маска выплаты компенсации в размере 75 тыс. долларов или еще большей суммы, если суд посчитает это справедливым.

Ранее Ансворт заявил, что подводная лодка, предложенная Маском для спасения детей, является частью пиар-акции, и посоветовал миллиардеру «засунуть свою подлодку куда поглубже». После этого Маск обозвал британского дайвера «педофилом», однако позже решил извиниться.

Напомним, в июле Маск предложил создать мини-субмарину для спасения подростков из пещеры, однако спасатели решили выводить детей уже привычным для них способом, что не понравилось Маску.