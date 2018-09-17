В украинской диаспоре нашли выгоду в разрыве договора о дружбе с Россией

Юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак прокомментировал подписание украинским президентом Петром Порошенко указа о разрыве действия договора о дружбе с Россией.

«Нужно признать, что нет никакого мира, дружбы и прочего между Россией и Украиной. Срок действия этого договора заканчивается в 2019 году. Соответственно, встает вопрос о его продлении. Он предусматривает обязанность обеих сторон, российской и украинской, соблюдать территориальную целостность и делать все возможное для того, чтобы избегать враждебных отношений между сторонами», – сказал Козак, передает RT.

По его мнению, разрыв договора о дружбе «является наиболее выгодным для Украины», потому что страна сейчас «сможет спекулировать на международной арене».

На скорое урегулирование отношений между странами рассчитывать не стоит, считает юрист.

«Что касается дальнейших событий, возможно какое-то ужесточение мер во взаимных отношениях между странами. Но сам разрыв является больше формальным», – отметил он.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Теперь Киев до 30 сентября официально проинформируют Россию о принятом решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.