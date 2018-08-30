Банду серийных грабителей домов задержали в Подмосковье

В Московской области задержали банду серийных грабителей, которая совершила набеги как минимум на шесть частных домов в Подмосковье и Тульской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативниками ГУ МВД по Московской области совместно с коллегами из Кировской и Тульской областей при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении серии разбоев и хищении оружия. В результате крупномасштабной спецоперации одновременно в Кирове и в нескольких районах Московской области задержаны четыре человека в возрасте от 25 до 50 лет», – сообщила Волк.

В МВД рассказали, что в июле и августе преступники в масках врывались в частные дома, угрожали оружием хозяевам и требовали отдать ценные вещи и деньги. Таким образом злоумышленникам удалось украсть около 18 млн рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 10 единиц оружия и более 750 патронов, похищенные вещи, а также используемые во время совершения преступлений автомобили и сотовые телефоны с сим-картами, передает ТАСС.