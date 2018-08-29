Эксперт оценил эмоциональную составляющую обращения Путина

«Страна распадалась в каком-то споре, а президент всех объединил, ответил на все вопросы и лично своим именем гарантировал меры поддержки людей», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев по поводу обращения Владимира Путина к народу в связи с изменениями в пенсионном законодательстве.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отметил, что последние два месяца вся страна обсуждала предлагаемые поправки в пенсионное законодательство.

«Люди спорили. Кто-то был за, кто-то – против. Кто-то критиковал власть. Кто-то просто тупо пытался заработать себе рейтинг на этом. Страна распадалась в каком-то споре, а президент всех объединил, ответил на все вопросы и лично своим именем гарантировал меры поддержки людей», – считает Гусев.

Политолог подчеркнул, что Путин обращался напрямую к жителям страны и объяснил, почему принимаются изменения в пенсионной системе и почему нет других вариантов кроме предлагаемых правительством.

«Во второй части обращения он пояснил, что для того чтобы человеку было комфортно пережить переходный десятилетний период, все льготы сохраняются. Кроме того, вводятся дополнительные льготы. А в третьей части он обратился к каждому жителю России с просьбой о поддержке этих мер, объясняя, что эти меры неотвратимы и лучше их принять сейчас», – пояснил Гусев.

Эксперт также обратил внимание на эмоциональную составляющую этого обращения. По его словам, обычно народ и власть находятся по разные стороны баррикад, а «здесь впервые прозвучала просьба президента о поддержке». «Это важно. У людей стразу возникает другая реакция. Одно дело, когда вам объясняют, что и почему делается, а другое, когда вас просят о поддержке. Люди, конечно, будут по-другому на это реагировать. То что это делает президент – гарантия того, что это будет максимально комфортно для людей», – подытожил Гусев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил смягчение пенсионных изменений. В частности, предложено установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Также он предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что «тянуть дальше нельзя». «Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей», – добавил он.