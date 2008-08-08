Нетаньяху разъяснил литовцам отношение Израиля к конфликту на Украине

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью литовскому телеканалу LRT заявил, что уважает президента России Владимира Путина и Израиль не станет вмешиваться в войну на Украине, потому что у него хватает собственных проблем.

«Мы коллеги (с Путиным), уважаем друг друга, очень открыто разговариваем друг с другом», – цитирует Delfi Нетаньяху со ссылкой на телеканал LRT.

По его словам, он просил российского президента «выбросить Иран из Сирии».

На вопрос, мог бы Нетаньяху попросить вывести российские войска с Украины, премьер Израиля ответил: «Знаете, у нас достаточно и своих политических проблем».

«Мы с Россией говорим только о том, что для нас непосредственно важно. Мы важная страна, сильная страна, но в таких беседах мы ограничиваемся только своими самыми ближайшими соседями. И поэтому я не хочу недоразумений, не хочу создавать иллюзий», – заявил Нетаньяху.

Напомним, 23 июля в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

По словам источника в правительстве Израиля, Нетаньяху на переговорах заявил, что Иерусалим заинтересован в полном выводе иранских сил из Сирии. Российский МИД опроверг отказ Израиля от предложения Москвы по Сирии.

Ранее появились сведения о сделке президента России Владимира Путина и Нетаньяху по Сирии, которую глава Белого дома Дональд Трамп мог поддержать во время саммита в Хельсинки.