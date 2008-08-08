Макфол увидел у Трампа больше симпатий к Путину, чем к Маккейну

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал смерть сенатора-республиканца Джона Маккейна.

«Пища для размышления: президент Трамп сказал гораздо больше любезных слов о российском автократе Владимире Путине, чем об американском герое Джоне Маккейне», – написал Макфол в своем Twitter.

Напомним, Трамп подвергся критике после того, как отреагировал на известие о смерти Маккейна соболезнованиями в адрес семьи покойного в соцсетях.