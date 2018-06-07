Трампу предсказали переизбрание в 2020 году

Экс-кандидат в президенты США Митт Ромни объяснил, почему Трамп останется на второй срок. В пользу его переизбрания будут играть два обстоятельства: улучшающаяся экономическая ситуация в стране и вероятный выбор демократами кандидата-аутсайдера, приводит слова Ромни Politico.

«Трамп легко баллотируется от республиканцев и уверенно переизберется в 2020 году. Это произойдет не только благодаря росту экономики, но и из-за того, что наши коллеги из Демократической партии номинируют человека, который будет далек от американского мейнстрима», – заявил в четверг кандидат в сенаторы от Республиканской партии и экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни, сообщило Politico.

Ранее кандидат в сенаторы хвалил действия Трампа, отмечая, однако, при этом претенциозный стиль его президентства. «Я не буду ставить его в пример своим внукам из-за его поведения. В некоторых случаях он отходил от правды и вел себя неподобающим образом».

Напомним, на патриотической церемонии в Белом доме 5 июня президент США Дональд Трамп забыл слова американского гимна в ходе его исполнения.