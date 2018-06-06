Трамп не смог вспомнить слова американского гимна

Президент США Дональд Трамп забыл слова американского гимна в ходе его исполнения на патриотической церемонии в Белом Доме.

Инцидент произошел накануне, 5 июня, сообщает интернет-портал «360» со ссылкой на таблоид The Sun.

Так, американский лидер, стоя около военного оркестра, первым запел гимн США, однако забыл текст и замолчал. Затем он попытался открывать рот под звучащие голоса.

«Мы любим нашу страну. Мы уважаем наш флаг. И мы всегда гордо встаем, исполняя национальный гимн», – заявил Трамп после исполнения патриотической песни.

Напомним, в январе блогеры заподозрили американского президента в том, что он забыл слова национального гимна.

До этого, в апреле 2017 года, Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна страны – об этом ему была вынуждена напомнить супруга.