Мальчик со знаменитой фотографии времен Крымской весны дал интервью

Мальчика с исторической фотографии, ставшей символом Крымской весны, на которой «вежливый человек» передает мальчику рыжего кота в Симферополе в марте 2014 года, зовут Евгений Проскурня, сейчас ему 14 лет.

Фото, сделанное фотографом ТАСС Александром Рюминым, разошлось по множеству сайтов и СМИ, и даже вдохновило скульпторов на создание памятников, однако имя мальчика со снимка до сих пор было неизвестно. Теперь выяснилось, что его зовут Евгений Проскурня, он живет в Симферополе и сейчас ему 14 лет, сообщает «Комсомольская правда».

«Комсомолка» нашла мальчика, ставшего символом Крымской весны.

Его зовут Женя Проскурня, парнишка живет в Симферополе. В 2014 году ему было всего десять лет:https://t.co/iMwy3YYQb8 pic.twitter.com/x0akcpEPPZ — Комсомольская правда (@kpru) 6 июня 2018 г.

«В 2014 году мне было всего 10 лет, я учился в четвертом классе. А сейчас 14 – восьмой класс», – отметил он.

По его словам, в тот день он торопился на танцевальный кружок, шел по улице Карла Маркса – мимо воинской части, где он и увидел двоих мужчин в форме, «вежливых людей».

Проскурня отметил, что не помнит точно, как это все было, но знает, что после 4 марта – дня рождения – прошло всего несколько дней.

«Я вообще боюсь общения с незнакомыми людьми панически, а тут идешь по улице… в Крыму смутное время, никто не знает, что будет завтра, и вот стоят несколько дядек с оружием, в балаклавах, которым тебя «грохнуть» – как нечего делать. И мужчина – лица не видно, неизвестно, кто это и что ему нужно – предлагает: «Мальчик, кот нужен?», – вспоминает школьник.

По его словам, после этого он сразу перестал бояться. В тот момент его руки сами потянулись к коту.

«Взял я рыжего, а сам думаю: куда его девать? Я ведь на танцевальный кружок иду! Домой, что ли вернуться?!» – рассказал подросток, отметив, что дома кошек нет, потому что у мамы аллергия.

Кот в этот момент начал царапаться и убежал, вернувшись к военному.

По словам Евгения, он узнал о существовании этой фотографии через неделю – ее показала маме подростка приятельница.

«Она потребовала от меня объяснений. Я очень сильно удивился: я же не видел, что меня кто-то снимал», – отметил подросток.

О том, что он – герой всемирно известного снимка, знают только родные и знакомые.

Проскурня посещает музыкальную школу, изучает английский язык, серьезно интересуется математикой, хочет заниматься программированием.