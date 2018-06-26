Обругавшую Трампа стажерку ненадолго выгнали из конгресса

Молодую сотрудницу аппарата сенатора-демократа Мэгги Хассан временно отстранили от работы за нецензурную брань в адрес президента США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

Девушка позволила себе оскорбительную реплику во время посещения Трампом на прошлой неделе конгресса США.

Представитель Хассан по связям с общественностью Арон Джекобс заявил газете Hill, что стажерку лишили допуска в здание конгресса на неделю.

«Мы в курсе этой ситуации и предприняли меры дисциплинарного характера, включая недельное отстранение от должности и лишение ее стажерского пропуска в конгресс. Эти меры являются реакцией на допущенное ею нарушение правил работы в офисе, включающих в себя уважительное отношение и подобающее поведение», – передает ТАСС слова Джекобса.

Он отказался называть имя провинившейся стажерки, но по сообщениям ряда СМИ, ее зовут Кэйтлин Мэрриотт. Девушка обругала Трампа, когда тот проходил через один из залов конгресса на встречу с республиканцами.

Напомним, 11 июня известный голливудский актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии «Тони» со сцены обругал американского президента Дональда Трампа.

В феврале де Ниро также во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений заявил, что Соединенные Штаты страдают «от временного безумия».