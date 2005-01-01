Черчесов прокомментировал разгром от Уругвая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение со счетом 0:3 от сборной Уругвая на ЧМ-2018.

«Мы хотели забить гол, чтобы у нас появился шанс забить и второй. Мы этого очень хотели. Команда психологически достаточно крепкая, чтобы это поражение даже не пережить, а перелопатить внутри и сделать определенные выводы», – сказал Черчесов, передает РИА «Новости».

По его словам, сборная начала встречу излишне расслабленно. «Тренировочный процесс один, а внутреннее состояние – это индивидуальные особенности, чтобы подойти готовым в нужную секунду. Именно это не удалось в начале матча, только потом мы смогли найти это. Нельзя такие матчи начинать вот так вальяжно», – отметил тренер.

Черчесов также объяснил, почему на поле не появились ключевые игроки сборной – защитник Юрий Жирков и полузащитник Александр Головин. По его словам, у Жиркова болел голеностоп, и поэтому ему дали отдохнуть. Головина поберегли из-за опасности получения второй желтой карточки и пропуска матча 1/8 финала.

«Все-таки опасность велика, он парень цепкий, мог карточку получить. Тем более, судья сегодня как-то так раздавал карточки направо и налево, у него был листопад, видимо, сегодня», – пояснил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Нападающий Артем Дзюба также прокомментировал поражение России. «Не получилось сегодня выиграть, много причин. Тяжело обыграть такую команду. Первый гол сами себе привезли, второй – нелепый гол, потом удаление, и игра была сделана. Нужно исходить из того, что это была хорошая проверка, топ-клуб», – сказал он.

Форвард также поделился ожиданиями от следующего матча сборной. «Следующий соперник – Испания или Португалия. Это тот уровень, который надо понимать. Может быть, даже хорошо, что вовремя такая пощечина была. Не могу сказать, что недонастроились. Мы были сверхмотивированы, хотели занять первое место [в группе А]», – рассказал Дзюба.

Сборная России проиграла третий матч группового этапа ЧМ-2018 сборной Уругвая, итоговый счет матча – 3:0 в пользу уругвайцев. Россия играла в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте первого тайма.

Соперниками россиян в плей-офф, скорее всего, станет либо сборная Испании, либо сборная Португалии.