Черчесов прокомментировал разгром от Уругвая

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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

Максим Ваганов, публицист
Самые крупные исполнители блатной музыки ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак. Подробности...
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Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...
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          Черчесов прокомментировал разгром от Уругвая

             25 июня 2018, 20:34
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Алексей Ласнов

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          Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение со счетом 0:3 от сборной Уругвая на ЧМ-2018.

          «Мы хотели забить гол, чтобы у нас появился шанс забить и второй. Мы этого очень хотели. Команда психологически достаточно крепкая, чтобы это поражение даже не пережить, а перелопатить внутри и сделать определенные выводы», – сказал Черчесов, передает РИА «Новости».

          По его словам, сборная начала встречу излишне расслабленно. «Тренировочный процесс один, а внутреннее состояние – это индивидуальные особенности, чтобы подойти готовым в нужную секунду. Именно это не удалось в начале матча, только потом мы смогли найти это. Нельзя такие матчи начинать вот так вальяжно», – отметил тренер.

          Черчесов также объяснил, почему на поле не появились ключевые игроки сборной – защитник Юрий Жирков и полузащитник Александр Головин. По его словам, у Жиркова болел голеностоп, и поэтому ему дали отдохнуть. Головина поберегли из-за опасности получения второй желтой карточки и пропуска матча 1/8 финала.

          «Все-таки опасность велика, он парень цепкий, мог карточку получить. Тем более, судья сегодня как-то так раздавал карточки направо и налево, у него был листопад, видимо, сегодня», – пояснил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

          Нападающий Артем Дзюба также прокомментировал поражение России. «Не получилось сегодня выиграть, много причин. Тяжело обыграть такую команду. Первый гол сами себе привезли, второй – нелепый гол, потом удаление, и игра была сделана. Нужно исходить из того, что это была хорошая проверка, топ-клуб», – сказал он.

          Форвард также поделился ожиданиями от следующего матча сборной. «Следующий соперник – Испания или Португалия. Это тот уровень, который надо понимать. Может быть, даже хорошо, что вовремя такая пощечина была. Не могу сказать, что недонастроились. Мы были сверхмотивированы, хотели занять первое место [в группе А]», – рассказал Дзюба.

          Сборная России проиграла третий матч группового этапа ЧМ-2018 сборной Уругвая, итоговый счет матча – 3:0 в пользу уругвайцев. Россия играла в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте первого тайма.

          Соперниками россиян в плей-офф, скорее всего, станет либо сборная Испании, либо сборная Португалии.


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