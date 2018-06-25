ФИФА завела дело в отношении представителей сборной Германии

Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении двух футбольных чиновников сборной Германии после матча с командой Швеции на проходящем в России чемпионате мира, передает Reuters со ссылкой на заявление ФИФА.

Отмечается, что во время празднования гола пресс-секретарь сборной Германии Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза (DFB) Георг Бехлау позволили себе ряд жестов в сторону скамейки сборной Швеции, что привело к перепалке, передает «Р-Спорт».

Накануне сборная Германии по футболу принесла извинения шведскому тренеру Янне Андерссону и сборной Швеции за некорректное поведение ряда игроков после своей победы.

Напомним, Германии удалось вырвать у шведов победу на 95-й минуте игры. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1.