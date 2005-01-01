Сборная Германии извинилась за жесты после победы над шведами

Сборная Германии по футболу принесла извинения шведскому тренеру Янне Андерссону и сборной Швеции за некорректное поведение ряда игроков после своей победы.

«Это была эмоциональная игра», – говорится в заявлении немецкой сборной, опубликованном в Twitter. «По ее окончании та или иная реакция или жесты, последовавшие с нашей стороны в сторону шведской скамейки, были слишком эмоциональными», – добавили в сборной Германии.

Команда отметила, что такое поведение не соответствует их стилю. «Мы извинились перед шведским тренером и его командой за это. Извините», – говорится в заявлении сборной Германии.

Накануне вечером немецкая сборная победила соперников из Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Германии удалось вырвать у шведов победу на 95-й минуте игры. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1.

После этого тренер шведской сборной выступил с критикой в адрес немецких футболистов. По словам Андерссона, некоторые из них «начали праздновать» победу непосредственно около шведской скамьи. «Также они начали делать жесты [в нашу сторону], что меня очень раздражало», – сказал тренер сборной Швеции. Не обошлось и без небольшой потасовки между игроками после завершения матча.

После второго тура у Германии и Швеции по три очка. Сборная Германии является действующим чемпионом мира.