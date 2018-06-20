Эстония объявила о нарушении воздушной границы самолетом МВД России

Самолет МВД России нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо, сообщает главный штаб Сил обороны страны.

В среду днем самолет Ту-154М российского МВД в районе острова Вайндлоо якобы вошел в воздушное пространство Эстонии. Утверждатеся, что это уже второе в 2018 году нарушение воздушного пространства прибалтийского государства российским самолетом, передает Postimees.

К моменту «нарушения воздушной границы» экипаж российского самолета не представил полетный план Эстонии. Также у центра управления полетами прибалтийской республики не было не было радиоконтакта с российским бортом.

В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил соответствующую ноту.

Напомним, в марте сообщалось, что Ил-76 российского Минобороны нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо. По версии эстонских властей, радиоконтакта с пилотами не было, хотя самолет летел с включенным транспондером и заранее представленным полетным планом. В Москве эти обвинения опровергли.