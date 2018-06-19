Советник главы СБУ уволился после посещения форума Тимошенко

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит уволен с должности после посещения форума лидера партии «Батькивщина» и главы одноименной фракции в Верховной раде Юлии Тимошенко.

По версии агентства «Украинские новости», причиной увольнения стал факт «посещения Тандитом в прошлую пятницу форума лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко». Кроме того, сообщается, что Тандит планирует вести свою программу на телеканале «Прямой».

Глава СБУ Василий Грицак назначил Тандита своим советником в июле 2015 года. В СБУ Тандит занимался освобождением пленных в Донбассе.