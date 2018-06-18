Пошлины на все покупки в зарубежных интернет-магазинах введут не раньше 2020 года

Минфин согласен с предложением Федеральной таможенной службы (ФТС) облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, но такую меру не введут ранее 2020 года, сообщил глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

«Там можно разные обсуждать варианты, их (ФТС) вариант тоже можно рассматривать, но переходить к нему можно не раньше 2020 года. Надо понимать, что при снижении стоимостных нормативов ввоза, какое влияние это будет оказывать на загрузку людей, загрузку информационных систем – готовы они или нет. Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении. Если мы будем видеть какие-то проблемы, то, естественно, сначала будет настройка информационной системы, надо обучать людей, увеличивать количество людей», – рассказал Сазанов.

Он уточнил, что первым шагом станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1 тыс. евро до 500 евро. «Посмотрим, потом будем уже двигаться дальше, получая обратную связь», – добавил Сазанов, передает ТАСС.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили , что не получали предложений ФТС.

В настоящее время допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 1 тыс. евро в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, то придется заплатить 30%-ную пошлину.

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС - до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года.

Как сообщила газета «Ведомости», ФТС уже направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. По подсчетам ФТС, бюджету это добавит 25 млрд рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.

В апреле Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ввести НДС и отменить беспошлинный порог на ввоз товаров для интернет-площадок на территориях государств, поддерживающих недружественные действия в отношении России.