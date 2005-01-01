Назарбаев предложил расширить участие ВС Казахстана в миротворческих миссиях ООН

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков заявил, что президент страны Нурсултан Назарбаев предложил расширить присутствие военнослужащих вооруженных сил республики в миротворческих миссиях ООН.

«С целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров Вооруженных сил Республики Казахстан в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров», –заявил Жасузаков на совместном заседании палат парламента республики, слова которого передает ТАСС.

По его словам, «это позволит располагать более обширной информацией о текущей ситуацией с безопасностью в зоне проведения миротворческой операции ООН и использовать данную информацию для выработки позиции по дальнейшему участию в миссии в составе контингента».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Трамп и Назарбаев нашли замену «Минску», а также о том, что до введения миротворцев в Донбасс Россия должна поставить США одно условие.