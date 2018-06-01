Из зоопарка в Германии сбежали львы и тигры

Хищные звери сбежали из зоопарка города Люнебах на западе Германии, сообщил представитель властей округа Битбург-Прюм.

«Мы можем подтвердить, что вольеры покинули два тигра, два льва, один ягуар, а также медведь, но его уже застрелили», – передает ТАСС слова представителя властей.

При этом он не уточнил, как именно это произошло, и есть ли пострадавшие среди местных жителей.

Местные СМИ пишут, что из-за сильных дождей вода поднялась и повредила клетки.

Местным жителям не рекомендуют выходить на улицу.