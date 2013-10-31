Экс-футболист «Зенита» потерял способность говорить

Состояние здоровья бывшего футболиста петербургского «Зенита» голландца Фернандо Риксена, страдающего от бокового амиотрофического склероза, серьезно ухудшилось, он потерял способность говорить.

«Он (Риксен) больше не может говорить, он просто смотрит на свой балкон в доме в Валенсии. Единственный способ коммуникации – это моргание глазами», – передает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl слова биографа и друга футболиста Винсента де Вриса.

«Болезнь разрушила его органы речи. Вся сила исчезла из его рук и ног. Единственный вопрос только в том, как долго он сможет выдерживать это», – сказал де Врис.

Напомним, в октябре 2013 года врачи диагностировали у 37-летнего бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» голландца Фернандо Риксена боковой амиотрофический склероз – медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепно-мозговых нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.