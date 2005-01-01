В Германии оценили возможность войны с Россией

России и Европе грозит опосредованное военное столкновение, если напряжение будет по-прежнему нарастать, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Марк Йонген.

На вопрос Sputnik Литва о перспективах отношений Москвы и Евросоюза через 10-15 лет Йонген ответил, что есть несколько вероятных сценариев, но «в худшем случае» произойдет военное противостояние.

«Есть несколько сценариев, я сейчас не смогу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через «посредника». Ключевое слово «Украина», – передает РИА «Новости» слова политика.

Он отметил, что самый лучший сценарий приведет к более тесному альянсу с Россией, но для этого потребуется усиление позиций партий подобных АдГ.

«В лучшем же случае, а именно если партии, подобные АдГ, укрепят свое влияние в Европе и будут участвовать в управлении своими странами, то мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда мы сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций. Но повторю: это зависит от того, как будет выглядеть политический ландшафт здесь, на Западе. Мы работает над тем, чтобы наши отношения развивались по второму пути», – сказал Йонген.

Кроме того, депутат заявил о деградации дипломатии и дипломатического языка и выразил беспокойство, что в последнее время некоторые страны прибегают к серьезным обвинениям в адрес других государств, не располагая какими-либо доказательствами.

«Что касается обвинений в адрес России: мы, «Альтернатива для Германии», очень озабочены тем, что сейчас стало возможно с такой легкостью и на таком высоком уровне бросаться подобными обвинениями – тем самым накаляя отношения и балансируя на краю военного конфликта. Это касается и маневров НАТО на границе с Россией, и всех вытекающих последствий», – подытожил он.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ.