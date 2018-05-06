В Лондоне на трех человек напали с кислотой

В ночь с 5 на 6 мая в британской столице в результате атаки с использованием кислоты пострадали три человека.

Инцидент произошел в районе Далстон на востоке Лондона, уточняет ТАСС со ссылкой на Daily Mail. В больнице оказались три человека в возрасте 17, 22 и 27 лет. Не сообщается, в каком состоянии находятся пострадавшие. На данный момент никаких арестов произведено не было.

Место нападения находится менее чем в двух километрах от ночного клуба Mangle E8, в котором в апреле прошлого года 25-летний Артур Коллинз распылил кислоту на посетителей заведения. Тогда пострадали 22 человека, 16 из них получили серьезные ожоги лица и глаз. Коллинза приговорили к 20 годам лишения свободы.

В конце апреля известный адвокат Александр Липатников рассказал, что в Москве на него совершил нападение злоумышленник, который плеснул ему в лицо едкой жидкостью и попытался угнать автомобиль.