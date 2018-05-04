Москва предупредила о переезде ИГ в страны Латинской Америки

Террористическая группировка «Исламское государство*» пытается перебраться в страны Латинской Америки и некоторых других регионов мира, предупредил представитель российского МИД Дмитрий Феоктистов на пленарном заседании Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ) в Вашингтоне.

По словам заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, «существует опасность появления» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна «лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов» с местными преступными синдикатами, в том числе занимающимися контрабандой наркотиков, передает ТАСС.

Кроме того, дипломат указал на «активизацию вербовочной деятельности экстремистов, в особенности в карибских государствах, где высока доля граждан, исповедующих ислам».

«Сейчас, с военными поражениями ИГ* в Сирии и Ираке, обостряется феномен иностранных террористов-боевиков, которые возвращаются либо в страны своей гражданской принадлежности, либо в третьи страны», – констатировал Феоктистов.

По его данным, Латинская Америка «может использоваться и для отдыха и лечения боевиков», а также для отмывания преступных доходов и дальнейшего финансирования террористической активности.

Напомним, в начале февраля в «марокканском ФБР» рассказали о переезде ИГ в Африку.