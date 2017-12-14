Владимир Кличко прокомментировал насмешки над братом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, как реагирует на то, что его брата, мэра украинской столицы Виталия Кличко, постоянно высмеивают за забавные оговорки.

«Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замерзнуть», – сказал Кличко в ответ на вопрос Deutsche Welle о том, какие чувства у него вызывают насмешки над мэром Киева в интернете.

«К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой», – добавил Владимир Кличко.

В августе прошлого года Владимир Кличко заявил о завершении спортивной карьеры.

Напомним, интернет-пользователи любят обсуждать забавные оговорки Виталия Кличко. Так, в 2014 году он призывал киевлян «готовиться к земле», а не к зиме, а также запутался, подсчитывая своих подчиненных, и также только с третьей попытки объяснил, где находится его жена. Однажды в интервью на радио не смог выговорить слово «тоталитаризм» и стал угрожать жителям украинской столицы новыми памятниками. В Сети даже есть клип с нарезкой высказываний мэра Киева.