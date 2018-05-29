Суд закрыл дело об обмане Рыболовлева арт-дилером и Sotheby’s

Федеральные следователи в Нью-Йорке закрыли дело об обмане российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева арт-дилером Ивом Бувье, который при помощи аукционного дома Sotheby’s якобы продавал бизнесмену картины по завышенной цене.

Расследование велось более года. Следователи опросили свидетелей, в том числе одного из руководителей Sotheby's Inc., который помогал в заключении десятков сделок. Однако расследование пришлось закрыть, тем более что в конечном итоге при перепродаже картин (в частности, полотно «Спаситель Мира» Леонардо да Винчи) Рыболовлев получил значительную выгоду, сообщает Bloomberg.

Картину Леонардо да Винчи Рыболовлев перепродал в прошлом году за 450 млн долларов – почти втрое больше, чем сам он заплатил за нее при покупке при посредничестве Бувье.

О скандале вокруг покупки Рыболовлевым произведений искусств стало известно в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что миллиардер обвиняет швейцарского арт-дилера Ива Бувье в том, что тот обманул его при продаже картин на 1 млрд долларов.

При этом россиянин хотел привлечь к этому делу аукционный дом Sotheby’s, который якобы способствовал афере.

При этом в ноябре сообщалось, что картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» была продана трастовым фондом российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева на аукционе Christie's в Нью–Йорке, как тогда сообщалось, за рекордные 400 млн долларов. Картина, как заявлялось, была куплена у Бувье в 2013 году – за 100 млн долларов.