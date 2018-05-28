Назначена дата рассмотрения иска Прохорова к Навальному

Люблинский суд Москвы 7 июня проведет досудебную подготовку по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Михаила Прохорова к блогеру Алексею Навальному.

«Досудебная подготовка по делу назначена на 7 июня на 09.30 мск», – сообщили в суде, передает ТАСС.

Как следует из иска, речь идет о материале Навального под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру». Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль, пояснили в суде.