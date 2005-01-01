Песков рассказал, кто дергает его за усы

Дергать за усы пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова может только его жена, Татьяна Навка, заявил он сам в программе «Международная пилорама» на НТВ, записанной на площадке ПМЭФ.

«Это может делать только одна женщина – моя жена», – сказал Песков и утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, делает ли так Навка и сбываются ли ее желания, передает РИА «Новости».

Песков заметил, что редко видится с женой, но «наверное, это не дает чувствам остынуть».

Кроме того, Песков рассказал о том, как справляется с желанием уснуть на совещаниях. «Овец считаю, когда не получается не засыпать. Считаю про себя громко», – сказал он, передает «Лайф».

Песков вспомнил ситуации, когда ему было обидно, отвечая на вопрос о том, не задели ли его слова Владимира Путина о том, что иногда Песков «несет пургу». «Было обидно, когда наши ребята в хоккей проиграли», – вспомнил он проигрыш сборной России по хоккею на чемпионате мира, передает RT.

Напомним, над той ситуацией Песков пошутил: «Пресс-секретари никогда никого не обманывали и не обманывают. Максимум, что могу делать, это гнать ты сам знаешь что», – сказал он.