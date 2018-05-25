Рубль в начале дня снизился к доллару и евро

Курс доллара утром в пятницу, 25 мая, повышался на 1 копейку – до 61,7 рубля, евро – на 2 копейки – до 72,2 рубля.

Нефть Brent снизилась на 0,5% – до 78,43 доллара, передает РИА «Новости».